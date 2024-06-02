وزير الصحة: نستقبل 233 مولودا جديدا في الساعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن ملف السكان ضمن مسؤوليات وزارة الصحة والسكان، والدستور نص على أن الدولة لا بد أن تعمل على الحد من الزيادة السكانية، والنمو السكاني يجب أن يتناسب مع النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هناك ما يقارب الـ5600 مولود يوميًا ويضاف هذا العدد للمنظومة الاجتماعية، وفي كل ساعة هناك 233 مولودا جديدا.

الزيادة السكانية عبء كبير على الدولة

وأشار «عبدالغفار»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي» إلى أنه لا بد أن يتم التفكر في أن كل مولود جديد كم يحتاج من جرعات تطعيم أو فصل مدرسي أو سرير أو وظائف، متابعًا: «منذ عام 1955 حتى الآن زادت مصر 83 مليون نسمة وألمانيا 11 مليونا وإيطاليا 10 ملايين»، مشددًا على أن هذا عبء كبير على الدولة المصرية.

النمو السكاني يؤثر على جميع مناحي الحياة

وأوضح أننا نحتاج عددا كبيرا من الأطباء لخدمة هذا العدد من المواطنين، مؤكدًا أن منظومة السكان مرتبطة ببعضها البعض وهناك تأثير للنمو السكاني على جميع مناحي الحياة.