سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري اليوم الاثنين 3-6-2024

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 3-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، مسجلا نحو 60.01 جنيه للشراء، و60.19 جنيه للبيع في المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 60.01 للشراء و 60.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، نحو 59.97 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر59.88 جنيه للشراء و60.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي، نحو 59.93 جنيه للشراء و60.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي، إلى 59.97 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني ببنك المصرف المتحد

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد، إلى 59.59 جنيه للشراء و60.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو60.08 جنيه للشراء و60.53 جنيه للبيع.