الأزهر يوضح سنن صلاة عيد الأضحى.. 7 أفعال احرص عليها

يحرص المسلمون على أداء صلاة العيد، لما لها من فضل كبير وثواب عظيم، إذ يستعد الجميع إلى عيد الأضحى المبارك وتقديم الأضاحي، باعتبارها سنة مؤكدة ومحببة، إلا أن البعض قد لا يعلم ما هي سنن صلاة عيد الأضحى، وهو ما يوضحه الأزهر الشريف، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

سنن صلاة عيد الأضحى

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سنن صلاة عيد الأضحى، في منشور عبر «فيسبوك»، حتى يحرص المصلون عليها، ويحصلوا على الأجر والثواب كاملا، وجاءت السنن كالتالي:

- الاغتسال ولبس أحسن الثياب.

- التطيب استعدادًا لصلاة العيد.

- يستحب الإمساك عن الطعام حتى يرجع المصلي من صلاة العيد، فقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ». [أخرجه الترمذي].

عيد الأضحى 2024

- يستحب للمضحي أن يطعم بعد صلاة العيد من أُضحيته، ففي مسند الإمام أحمد: «وَلَا يَأْكُل ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ».

- خروج المصلي للصلاة العيد ماشيًا؛ لحديث عليٍّ -رضي الله عنه- قال: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا ». [أخرجه الترمذي]

- صلاة الرجال في الصفوف الأولى، ثم الصبيان، ثم النساء، دون أن تقف النساء إلى جوار الرجال مع عدم وجود فاصل.

- الذهاب للصلاة من طريق والرجوع من طريق آخر؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ». [أخرجه البخاري].

أعمال مستحبة في عيد الأضحى المبارك

وهناك بعض الأعمال المستحبة في أيام عيد الأضحى المبارك، ويجب الحرص عليها، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، منها كثرة التهليل والتكبير، وكثرة الدعاء لصالح البلاد والعباد، وطلب المغفرة من الله في هذه الأيام المباركات، فضلا عن التطيب والتجمل بأفضل الثياب بما لا يخالف الضوابط الشرعية لذلك.

ومن أهم الأعمال المستحبة في عيد الأضحى المبارك، هى الحرص على صلاة عيد الأضحى المبارك، ونشر البهجة والسعادة بين الناس، وإحياء صلة الرحم، فضلا عن ذبح الأضحية بعد الصلاة مباشرة، إذ قال الله عز وجل: «فصلِ لربك وانحر»، كما يجب عند الذبيح إكرام الأضحية ومعاملتها بإحسان، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»، كما يستحب تأخير الإفطار إلى بعد صلاة العيد.

تكبيرات صلاة عيد الأضحى

ويردد المسلمون تكبيرات صلاة عيد الأضحى المبارك بهذه الصيغة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».