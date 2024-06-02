أماكن صلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر.. أشهرها مسجد الميناء بالغردقة

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، استعداداتها لاستقبال صلاة عيد الأضحى 2024، بتجهيز المساجد وساحات العيد، لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك في مدن محافظة البحر الأحمر، أشهرها مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسط إجراءات وقائية وأمنية عالية المستوى، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

أماكن صلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر

كشفت مديرية الأوقاف عن تجهيز 195 مسجدًا و8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، وسط إجراءات وقائية واحترازية، بالإضافة إلى تعيين إمام أساسي وآخر احتياطي.

صلاة عيد الأضحى 2024

أوضحت وزارة الأوقاف في بيان، عبر صفحتها الرسمية أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى بمحافظات مصر، وجاء مسجد الميناء الكبير بالغردقة، أحد أشهر مساجد البحر الأحمر لأداء صلاة عيد الأضحى.

مسجد الميناء بالغردقة

يعتبر مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، أكبر مساجد البحر الأحمر، الذي أنشئ عام 2012، على مساحة 8 آلاف متر، ويقع على البحر مباشرة، ويضم ساحة كبيرة تسع نحو 10 آلاف مصلي، ويضم مئذنتين شاهقتين، و25 قبة، وقاعة للمناسبات وقاعة للمحاضرات

وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر يجتمع بالأئمة

في سياق آخر، عقد وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر اليوم، اجتماع بأئمة أوقاف البحر الأحمر، مؤكدا أن الدعوة رسالة سامية، يجب على جميع الأئمة والخطباء، تأديتها بأمانة واتقان.

وشدد بتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف، خاصة في خطبة الجمعة، والالتزام بالوقت والموضوع، بتنفيذ الأنشطة الدعوية والقرآنية، مثل النشاط الصيفي للأطفال والمنبر الثابت ومقرأة الجمهور ومقارئ الأئمة.