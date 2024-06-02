أماكن صلاة عيد الأضحى في المحافظات 2024.. الأوقاف تعلن 6 آلاف ساحة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أماكن صلاة عيد الأضحى في المحافظات 2024 والتي بلغ عددها أكثر من 6 آلاف ساحة، فضلًا عن المساجد التي تقام بها صلاة العيد، والذين تم اعتمادهم وتجهيزهم لاستقبال المصلين، وذلك ضمن اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة الأجواء الإيمانية لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024 بمختلف ربوع مصر.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وخريطة أماكن صلاة عيد الأضحى في المحافظات 2024، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 القاهرة

وتضمنت أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة 5 ساحات بالإضافة إلى المساجد التي تعلنها الأوقاف خلال الساعات المقبلة، إذ جاءت كالآتي:

ساحة سيدنا الحسين رضي الله عنه، ويقيم صلاة عيد الأضحى الخطيب مصطفى عبد السلام. ساحة الصديق بالشيراتون، ويقيم الصلاة الخطيب محمد سيد محمود. ساحة خاتم المرسلين على طريق الأوتوستراد، ويقيم الصلاة إبراهيم محمد رمضان. ساحة الإيمان امتداد رمسيس 2 غرب مدينة نصر، ويقيم الصلاة إبراهيم محمد محمد. ساحة بلال بن رباح بشارع نجيب محفوظ شرق مدينة نصر، ويقيم الصلاة أحمد محمد معوض.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الجيزة

وجاءت أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الجيزة في الساحات بالإضافة إلى المساجد كالآتي:

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 القليوبية

وجاءت أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة القليوبية كالآتي:

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 المنوفية

وفيما يخص أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 المنوفية فإنّها تضم الساحات الآتية:

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الغربية

وتأتي أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الغربية في الساحات الآتية، والتي تضمنت أيضًا أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الإسكندرية.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 البحيرة

وفيما يخص أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة البحيرة، فقد تضمنت ساحات التوبة بدمنهور، وناصر الأتوبيس بدمنهور، والساحة الشعبية بإيتاي البارود.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 مطروح

وتضمنت أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الساحات الآتية، ومعها بعض أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الشرقية:

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الشرقية

وبحسب وزير الأوقاف، فإنّ أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الشرقية تكون كالآتي:

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الدقهلية

وتفتح أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الدقهلية أمام المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في الساحات الآتية:

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 السويس

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الإسماعيلية

وجاء أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسماعيلية، وكذلك أماكن صلاة عيد الأضحى في بورسعيد كالآتي:

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 شمال سيناء

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 بني سويف

وتضمنت أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 بني سويف، وأيضًا أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 الفيوم الساحات الآتية:

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 المنيا

وبحسب الأوقاف تأتي أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 المنيا، وأماكن صلاة عيد الأضحى 2024 أسيوط كالآتي:

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 قنا

وفيما يلي أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في قنا، وكذلك أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 أسوان

وفيما يلي أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في أسوان، وأيضًا أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في الوادي الجديد، وكذلك أماكن ساحات الصلاة في محافظة البحر الأحمر.