وزير الصحة: تحسن ملحوظ في معدلات الإنجاب خلال السنوات الأخيرة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنَّ النمو السكاني في مصر شهد تحسناً كبيراً على مدار السنوات العشر الماضية، فمنذ 2014 وحتى الآن حققنا انخفاضاً بنسبة 8% ففي 2014 كان معدل الخصوبة للسيدة 3.4 طفل خلال سن الإنجاب، وحالياً انخفض إلى 2.8 بل وهبط إلى 2.6 ما يعني تحسن شديد في عدد المواليد ونسب الإنجاب لتتراجع الزيادة السكانية مع تحسن الخدمات الصحية إلى 1.4 مليون نسمة سنوياً بدلاً من 2 مليون.

وتابع «عبد الغفار»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ المشروع القومي لـ تنمية الأسرة والذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشمل قطاعات الدولة المختلفة، كان له دور كبير في التوعية.

لافتاً إلى العديد من الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة لتخفيض معدلات النمو السكاني، وأبرزها توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة وحملات التوعية بدءاً من المدارس والجامعات ودور الأزهر والكنيسة أيضاً.

وأشار الوزير، إلى أن الرسالة الحالية لا تستهدف تقليل عدد الأطفال بقدر التوعية بأهمية الخصائص السكانية، وتأثير تنظيم الأسرة الإيجابي الذي يعطي مساحة للتربية والاهتمام النفسي والاجتماعي بالأطفال والصحة الإنجابية.

وقال وزير الصحةق: «نستهدف تحقيق نسبة الإحلال أو العائد الديموجرافي الذي يتحقق بإنجاب طفلين لكل أسرة لنصل بعد 10 أو 15 عاما إلى أن تتساوى معدلات الوفيات مع المواليد ويحدث الثبات، ونجني ثمار العائد الاقتصادي والاستثمار دون أن تلتهم الزيادة السكانية الإيرادات».