مسابقة أفضل قرية.. 7 إجراءات تنفذها الغربية لتحقيق أهداف «تنمية الأسرة»

اهتمام كبير توليه القيادات التنفيذية في محافظة الغربية بملف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الجمهورية الجديدة، ووجود جيل صحي قادر على مواكبة العصر، والمشاركة في التنمية الوطنية.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة وضعت خطة تنفذها جميع الأجهزة بالمحافظة، من أجل دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

إجراءات تنفيذ المشروع القومي

وأكد محافظ الغربية، في تصريح لـ«الوطن»، أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات في ملف تنمية الأسرة المصرية، منها:

- إجراء مسابقة أفضل قرية تحقق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة.

- تشكيل 6 لجان تعمل على دعم المشروع القومي.

- حملة توعوية مكبرة تجوب شوارع مدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة.

- تدريب سفراء المشروع.

- عقد ورش عمل للمتطوعين في المشروع القومي لتنمية الأسرة.

- تنظيم قوافل خدمية شاملة بالقرع والنجوع.

- إقامة ندوات توعوية بأهداف المشروع.

وأوضح «رحمي»، أن اللجان التي شكلتها المحافظة ضمن العمل على مشروع تنمية الأسرة المصرية، هي لجنة الحوكمة والمتابعة والتقييم، ولجنة حماية الحقوق الإنجابية، ولجنة الاستثمار في الثروة البشرية، ولجنة تدعيم دور المرأة، ولجنة التعليم والتعلم، ولجنة الاتصال والإعلام.

بناء جيل صحي

ولفت «رحمي» إلى أن المحافظة بكل أجهزتها تولي اهتماما كبيراً بتنفيذ آليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه يترأس اجتماعات كل اللجان إلى جانب المتابعة الدقيقة لكل فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من قوافل وندوات وحملات طرق أبواب وحملات دعائية بأهداف المشروع، وأن القيادة السياسية تسعى إلى بناء جيل صحي قادر على المشاركة في التنمية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.