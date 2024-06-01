لطلاب الثانوية العامة.. 4 ورقات «مش هيخرج عنها امتحان التربية الوطنية»

التربية الوطنية من المواد المهمة لطلاب الثانوية العامة؛ فرغم أنها لا تضاف للمجموع الكلي إلا أنها مادة نجاح ورسوب، ولذلك يسعى الطلاب إلى الاستعداد الجيد لامتحان تلك المادة، والتي من المقرر أن يفتتح بها الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، والمقرر لها يوم 10 يونيو الجاري.

وقال أحمد سالم، معلم المواد الفلسفية لطلاب الثانوية العامة، إن العديد من الطلاب يبحثون عن مراجعة نهائية وميسرة للتربية الوطنية لأنها مادرة نجاح ورسوب.

وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أن هناك ملخص مبسط وميسر لجميع الطلاب سواء الشعبة العلمية أو الأدبية، ولا يخرج عنه أسئلة الامتحان، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

وأوضح أن مراجعة التربية الوطنية تشمل أربعة فصول رئيسية؛ وهي: الفصل الأول الأخلاق والقانون، والثاني الديمقراطية والثالث الأحزاب السياسية والرابع المشاركة السياسية.

وقدم حلال لجميع الأسئلة المقدمة من وزارة التربية والتعليم حتى يستطيع التيسير على الطلاب، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح الدائم.