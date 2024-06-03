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مواعيد قطارات «القاهرة – إسكندرية» اليوم الاثنين

كتب:

محمد عيسى
01:57 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
قطارات _ ارشيفية

قطارات _ ارشيفية

كشفت الهيئة القومية للسكة الحديد، عن مواعيد قطارات «القاهرة – إسكندرية» اليوم الاثنين، في إطار خدماتها المقدمة للمواطنين الراغبين في السفر.

مواعيد قطارات «القاهرة – إسكندرية» اليوم الاثنين

ووفقاً لهيئة السكة الحديد فقد جاءت مواعيد قطارات «القاهرة – إسكندرية» اليوم الاثنين، كالتالي:

قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه في تمام الساعة 5.00 صباحا.

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه في تمام الساعة 6.00 صباحا.

 قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه في تمام الساعة 6.20 صباحا.

 قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه في تمام الساعة 6.45 صباحا.

 قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه في تمام الساعة 7.00 صباحا.

القطار التالجو 2025

قطار رقم 2025 تالجو القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه في تمام الساعة 8.00صباحا.

قطار رقم 905 VIP القاهرة - الإسكندرية مباشر موعد قيامه في تمام الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه في تمام الساعة 8.10 صباحا.

 قطار رقم 911 مكيف القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه في تمام الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة - الإسكندرية مباشر موعد قيامه في تمام الساعة 10.10 صباحا.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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