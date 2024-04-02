مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية 2024.. 22 رحلة يوميا 

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية التي تعد من أبرز احتياجات المواطنين في الوقت الراهن تزامنا مع شهر رمضان المبارك، إضافة إلى عمليات الانتقال خلال عيد الفطر المبارك الذي يفصلنا أيام قليلة عليه، ناهيك عن انتقالات ما بعد العيد واستئناف الدراسة والأشغال.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية ذهاب وعودة.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

وبحسب ما جرى إعلانه، فإن هناك 13 رحلة يوميا فيما يخص مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية 2024 من حيث القطارات المكيفة والروسي وذلك على النحو التالي:

- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 مساءً.

- قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية «روسى» موعد قيامه الساعة 13.25 مساءً.

- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 مساءً.

- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 مساءً.

- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 مساءً.

- قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية «روسى» موعد قيامه الساعة 16.30 مساءً.

- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

فيما يوجد 9 مواعيد فيما يخص عملية الانتقال من الإسكندرية إلى القاهرة على النحو التالي:

- قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

- قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

- قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 مساءً.

- قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 مساءً.

- قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

- قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 مساءً.

- قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.