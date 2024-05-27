موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2024 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ، من أهم ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ يجري العمل حاليًا على مراجعة وتصحيح الأوراق الامتحانية بدقة لضمان حصول الطلاب على نتائج دقيقة وموثوقة، كما تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية، فرصة الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2024

وأوضح مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية في تصريح لـ«الوطن»، أنه من المقرر إعلان النتائج فور الانتهاء من الأعمال كفاة المتعلقة بالتصحيح والمراجعة واعتمادها رسميًا من قبل الجهات المختصة، لافتًا إلى أنّ نسبة كبيرة من أعمال المراجعة انتهت بالفعل، ومن المتوقع أنّ يكون موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2024 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر خلال الأسبوع الجاري، ناصحًا الطلاب بمتابعة الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر بشكل دوري لمعرفة أي تحديثات أو إعلانات رسمية بخصوص موعد نشر النتائج، كما يمكن التواصل مع المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على أي معلومات إضافية أو استفسارات.

وأكد المصدر، أنّ الأزهر الشريف يهدف إلى توفير نتائج دقيقة وموثوقة لجميع الطلاب في أقرب وقت ممكن، مع الحرص على مراعاة الشفافية والنزاهة في جميع مراحل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري

يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الاطلاع على نتيجة الصف الأول الثانوي الازهري 2024 الترم الثاني، وكذلك سنوات الإعدادية الأزهرية إلكترونيًا، عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة:

- زيارة بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من خلال الرابط هنا.

- اختيار نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2024 الترم الثاني.

- اختيار الصف الدراسي المناسب.

- إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم الجلوس.

- التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم الضغط على زر الاستعلام.