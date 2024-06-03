«التضامن» تدرس زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 20 ألف سيدة للعام المقبل 

زف الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، بشرى سارة للرائدات الاجتماعيات، إذ أكد أن الوزارة تدرس زيادة عدد الرائدات إلى 20 ألف سيدة، بدلاً من 15 ألف، وذلك للعام المقبل.

زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات

وقال الدكتور مجدي حلمي لـ «الوطن»، إن برنامج وعي يعمل على تكوين ورفع الوعي بشكل مستمر لدى المواطن، وإزالة المشكلات الاجتماعية التي تعوق الفرد والأسرة والمجتمع عن التنمية والتقدم وعيش الحياة الكريمة، لافتا إلى أن الوزارة تدرس أيضا التركيز على الخريجات، وهناك دراسة بشأن إضافة رواد من الشباب الذكور.

وأضاف أن الرائدات يقمن بتوعية الأسر حول العديد من القضايا، مثل فرصة التمكين الاقتصادي، والتعليم، والمعرفة، ومحو الأمية، وصحة الطفل، وتنظيم الأسرة والاكتشاف المبكر للإعاقة.