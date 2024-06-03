«القاهرة الإخبارية»: كوريا الجنوبية تعلق الاتفاق العسكري مع جارتها الشمالية كتب: نرمين عفيفي 08:53 ص | الإثنين 03 يونيو 2024 كوريا أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأنّ كوريا الجنوبية ستعلق الاتفاق العسكري مع جارتها الشمالية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي وزيرة الثقافة: تنظيم عدة فعاليات تبادلية مع كوريا الجنوبية خلال أكتوبر المقبل رئيس الوزراء: نتطلع لاستمرار التعاون مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات كوريا الجنوبية والصين واليابان تتفق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية كوريا الجنوبية كوريا كوريا الشمالية بقلم نرمين عفيفي