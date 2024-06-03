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«القاهرة الإخبارية»: كوريا الجنوبية تعلق الاتفاق العسكري مع جارتها الشمالية

كتب:

نرمين عفيفي
08:53 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
كوريا

كوريا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأنّ كوريا الجنوبية ستعلق الاتفاق العسكري مع جارتها الشمالية.

 

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