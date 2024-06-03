عضو أمناء الحوار الوطني: سنجري نقاشا مجتمعيا حول قضية الدعم

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء الأخير، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري.

دعم القضية الفلسطينية

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الاجتماع تناول الوضع الأمني، وتطورات القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن المجلس أكد بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والذي تميز بالصلابة والجدية، والاصطفاف خلف قيادته السياسية.

متابعة تنفيذ التوصيات

وأضاف عضو أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» أن الاجتماع تطرق إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بالمرحلة الأولى منه والتي وصلت لـ 135 توصية، ووضع جدول زمن محدد لتنفيذها.

حوار مجتمعي حول قضية الدعم

ولفت «عبدالقوي» إلى أن الاجتماع تطرق لموضوع الدعم، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيجري حوله حوار مجتمعي بمشاركة كبار الخبراء والمتخصصين، الأحزاب، والمواطنين، من أجل بحث الشكل الأمثل لتقديم الدعم.