«الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني نافذة للتعبير عن الآراء المختلفة

رحب عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بعودة استئناف جلسات الحوار الوطني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطرح موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية على مائدة المناقشات، مُؤكدا أن الحوار الوطني نافذة للتعبير عن الآراء، ويمثل مُلتقى للأفكار والمقترحات المختلف من التوجهات والأيدولوجيات المُتنوعة، بما يُسهم في الوصول إلى مُخرجات معبرة عن كل الأطياف وتراعي كافة الفئات وتضمن مصالح الوطن والمواطن.

الحوار الوطني

وقال «رزق»، في بيان له اليوم، إن مصر تواجه تحديات صعبة من كل الاتجاهات وتعمل جاهدة على احتواء الأزمات الراهنة في الداخل والخارج، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المُؤثرة على الأمن القومى للبلاد وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما لها من أثار على الأمن القومي المصري والعربي.

وثمّن القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية والدولة المصرية في كل ما يتخذ من قرارات تدعم إرساء قواعد الأمن القومي واستقراره، والتأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ورفض الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة التي تدخل في إطار مفهوم الإبادة الجماعية والتعدي على كل القوانين الدولية والقوانين الإنسانية، والتأكيد على رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين الذي من شأنه تصفية القضية والتعدي على الأمن القومي لدول الجوار.

المجتمع الدولي

وشدد «رزق»، على أن الظروف الراهنة التي يقف فيها المجتمع الدولي صامتا أمام هذه الجرائم، فإنه يتعين على الجبهة الداخلية من قوى سياسية وحزبية ومدنية أن تقف مساندة وداعمة لقيادتها السياسية لضمان أمنها واستقرارها والدفاع عن حقوق أشقائها الفلسطينيين.

ولفت رزق إلى أن اهتمام الحوار الوطني بالقضايا الخارجية وقضايا الأمن القومي لم تمنعه من مناقشة وبحث القضايا الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وبحث تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي بين المزايا والعيوب لتوفير الأنسب والأفضل لصالح المواطن المصري بناءا على طلب مجلس الوزراء، بجانب مُناقشة الملفات الهامة المتعلقة بملفي الصحة والتعليم.