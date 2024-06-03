«المالية»: وثيقة السياسات الضريبية قيد الدراسة ولم تطرح للحوار المجتمعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ وثيقة السياسات الضريبية 2024-2030 ما زالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن، موضحًا أنّ النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده قبل عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.

معيط: نعبر عن مستهدفاتنا خلال 6 سنوات المقبلة

وقال الوزير، إنّ وثيقة السياسات الضريبية 2024-2030 تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الـ6 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنّ اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية 2024-2030 تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الوزير، أنّنا سنطرح وثيقة السياسات الضريبية 2024-2030 للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها في صورتها النهائية، موضحًا أنّنا حريصون على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.