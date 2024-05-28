عاجل.. وزارة المالية: لا زيادة في الضريبة على الدخل أو الأرباح الصناعية والتجارية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مشددًا على أنه سيتم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد من يقوم بنشر وترويج الأكاذيب لإثارة البلبلة والإضرار بمصالح البلاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

نمو الحصيلة الضريبية

وقال الوزير إننا نتوقع نمو الحصيلة الضريبية في عامي 2023/ 2024 و2024/ 2025 بمعدل أكبر من 30%، نتيجة الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية.

لا تغيير في أسعار أو شرائح الضرائب

وأهاب «معيط» بوسائل الإعلام المحلية والدولية تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، لافتًا إلى الإعلان في أكثر من مؤتمر مع مجتمع الأعمال بأنه لا تغيير في أسعار أو شرائح الضرائب، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، انطلاقًا من الحرص على استقرار السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار.

توسيع القاعدة الضريبية

وأضاف أننا نعتمد على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر التوسع في استخدام الأنظمة الضريبية الإلكترونية التي أسهمت بالفعل في زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو مجتمع الأعمال.