باحثة سياسية: مصر لديها موقف صارم تجاه مخططات إسرائيل من حربها على غزة

أكدت رحمة حسن، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لديها موقف صارم وحاسم تجاه المخططات الإسرائيلية، التي تحاول دسها منذ بداية الأزمة في غزة.

وخلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، أوضحت أن مصر استطاعت فرض إرادتها الدبلوماسية على دائرة الاجتماع المصري الأمريكي الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنقسم إلى 3 مراحل، بدءًا من وقف إطلاق النار والذي يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من رفح الفلسطينية، والتعاون مع السلطات الفلسطينية لفتح المعبر مرة أخرى لإيصال المساعدات والحفاظ على القضية، وأيضا تبادل الأسرى، وإعمار فلسطين.