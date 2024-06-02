«العربي لحقوق الإنسان»: تصنيف إسرائيل لـ«أونروا» كمنظمة إرهابية جريمة بحق فلسطين

حذّر المرصد العربي لحقوق الإنسان، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بأنّها منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، مؤكدًا أنّ هذه المحاولات والمساعي تتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، كما تمثل جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بتكثيف جهودها للحيلولة دون تنفيذ الجريمة التي تهدد حياة قرابة 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة جماعية لأكثر من 7 أشهر متواصلة.

وشدد المرصد العربي على ضرورة أن تضطلع المنظمات بمسؤولياتها لحماية منظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة وكالة أونروا، لما تشكله من أهمية كبرى للشعب الفلسطيني.