حملات تبرع ومزادات.. نجوم العالم يدعمون فلسطين

تبرعت الشقيقتان عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد بمليون دولار لدعم جهود الإغاثة الفلسطينية، بعد الأحداث الدموية الأخيرة التي تشهدها فلسطين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ذكرته إحدى القنوات الفضائية، موضحة أنَّ المتحدث باسم بيلا ذكر أنه سيتم تقاسم الأموال بين أربع منظمات إنسانية مع التركيز على الأطفال والأسر المتضررة من الصراع المستمر في المنطقة.

ولم يقتصر القائمة على جيجي وبيلا حديد فقط، بل تتسع لتشمل العديد من النجوم من مختلف أنحاء العالم الذين تحركت ضمائرهم تجاه ما يحدث في غزة على مدار الأشهر الماضية، ومن بينهم المغني «ذا ويكند» بصفته سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إجراءات جوهرية لمساعدة الفلسطينيين، تبرع المغني بـ2.5 مليون دولار لغزة من خلال صندوقه الإنساني XO، حيث قدم ما يعادل 4 ملايين وجبة طارئة، كما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية في غزة والدعوة إلى التبرعات.

سوزان ساراندون وبول ميسكال يشاركان في مزاد «سينما من أجل غزة»

وعلى الجانب الآخر، تبرع مجموعة من المخرجين والنجوم السينمائيين، بما في ذلك سوزان ساراندون وبول ميسكال وأوليفيا كولمان، بمقتنياتهم من أجل المشاركة في مزاد «سينما من أجل غزة» الذي يجمع الأموال للإغاثة الإنسانية في فلسطين.

نيكولا كوجلان تجمع مليون دولار من أجل المساعدات الطبية في فلسطين

بينما طلبت الممثلة نيكولا كوجلان بطلة Bridgerton من جمهور المسلسل تزامنا مع عرض الموسم الثالث التبرع لضحايا الأحداث الدموية في رفح، وذلك عبر تدوينة على حسابها بـ «إنستجرام»، «أنا متحمسة جدا لعرض المسلسل ومشاركتكم أيها الأشخاص الرائعون الذين انتظروا وقتًا طويلاً لمشاهدة الجزء الثالث، ولكن جزءًا كبيرًا من قلبي مع الأبرياء في رفح، إذا كنتم ترغب في التبرع أو المشاركة فسيكون ذلك رائعًا»، وأرفقت تدوينتها بـ رابطًا للتبرع لجمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين.

ونجحت الممثلة الأيرلندية في جمع 1.2 مليون دولار عبر حملة التبرعات التي أطلقتها، ووجهت الشكر للمتبرعين، قائلة: «لقد غمرني المبلغ الذي جمعته حملة جمع التبرعات حتى الآن، وأنا ممتنة جدًا لكل من شارك، يرجى الاستمرار في القيام بذلك إذا استطعتم».