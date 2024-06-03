«النقل»: موازنة استثمارية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بـ102 مليون جنيه

كشفت وزارة النقل تفاصيل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث جرى استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024-2025 تقدر بنحو 3.500 مليار جنيه، مقابل 2.628 مليار جنيه في فعلي العام السابق 2022-2023 بنسبة نمو 33.2% ومقابل 1.750 مليار جنيه لمستهدف العام السابق 2023-2024 بنسبة نمو 100%.

استعراض الموازنة الاستثمارية

كما جرى استعراض صافي الأرباح المتوقعة للشركة 2.500 مليار جنيه، مقابل 1.632 مليار جنيه في فعلي العام السابق 2022-2023 بنسبة نمو 53.2%، وكذا مقابل 810 ملايين جنيه لمستهدف العام السابق 2023-2024 بنسبة نمو 208.6%، كما جرى استعراض الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2024-2025 المتوقع تنفيذها بـ102 مليون جنيه.

تجارة الترانزيت

ولفتت الوزارة، إلى التكامل المستمر بين المحطة والميناء واستمرار تسهيل دخول الشاحنات إلى الميناء والمحطة واتخاذ الآليات التي تساهم في رفع كفاءة طاقة التفريغ والشحن، وتقليل مكوث السفن على الأرصفة، كما شددت على الاستمرار في تأهيل وتطوير المحطة بشكل مستمر لتقديم أعلى المستويات في هذا المجال لتصبح محطة ذكية، والتدريب والتأهيل المستمر للمحطة وتدريب العاملين على أحدث أنظمة العمليات والتشغيل وزيادة الأعماق بالمحطة والعمل على زيادة حصتها من تجارة الترانزيت وجذب مزيد من الخطوط الملاحية.