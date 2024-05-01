ميناء دمياط يستعد لاستقبال الحاويات الخاصة بتجهيزات محطة الضبعة النووية

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد شركة «CJ LOGISTICS»، إحدى كبرى الشركات الكورية في مجال الخدمات اللوجيستية، بصحبة وفد من شركة «Egyptian Global Logistics – EGL»، خلال زيارة لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

تناولت مناقشات وفد الشركة الكورية مع رئيس مجلس إدارة الهيئة توجهات الشركة لترشيح ميناء دمياط لاستقبال الحاويات التي تحمل التجهيزات الخاصة بمحطة الضبعة النووية والتي تشارك في توريدها «CJ LOGISTICS» الكورية.

أعمال تعميق الممر الملاحي

كما تم إطلاع الوفد على جهود هيئة ميناء دمياط فيما يخص أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بما يساهم في استقبال أحدث أجيال سفن الخط الملاحي مستقبلًا هذا بالتزامن مع المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء.

وضمن المشروعات بالميناء، محطة الحاويات الجديدة تحيا مصر 1، والتي ستصل أطوال أرصفتها إلى 1970 متر بعمق 18 م والتي فاز بتشغيلها شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات، التي تضم تحالف «يوروجيت وهاباج لويد ألمانيا وكونتشيب إيطاليا»، التي ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية سنويًا وستزود بأحدث أجيال أوناش الحاويات العملاقة.

تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2

وتعمل وزارة النقل، على تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والتي ستصل أطوال أرصفتها إلى 3400 متر بعمق 18 متر وساحة خلفية بمسطح 2.2 مليون م2، بالإضافة إلى جهود الهيئة في تطوير وتحديث بنيتها الآلية؛ ترسيخًا لمفهوم التحول الرقمي للربط بين الجهات العاملة داخل الميناء لتقليل وسرعة وجودة انهاء الإجراءات.

وأشارت الهيئة إلى جهودها في حماية البيئة البحرية في اطار التوجه للوصول إلى مفهوم «Green Port» بشكل كامل إلى جانب مشروع تعميق وتطوير الأرصفة التي قامت به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.