«علاج الإدمان»: الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة في المحافظات

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنَّه جار استمرار تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، وسبق وتمّ افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق 16023 لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 30 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة حتى الآن.

توفير جميع الخدمات العلاجية

وأضاف عثمان في بيان له أنَّه جار الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة هذا العام في العديد من المحافظات، إذ يتمّ توفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.

برامج الوقاية والعلاج

وأكّد أنَّه سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بمنطقة الخيالة بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج، أيضًا تنفيذ أنشطة برامج توعية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال من خلال تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين.