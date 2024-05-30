حملات توعوية حول مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات بـ4 مراكز في المنيا

نظمت إدارة الشباب والطلاب بالمنيا حملات توعوية وتثقيفية للعاملين بالمصالح والقطاعات والهيئات الحكومية حول مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات وتعريفهم بآلية تلقي العلاج بالمجان على نفقة الدولة.

تأتي هذه الحملات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع الوعي لدى الشباب والاهتمام بهم.

مناقشة قضية المخدرات من المنظور الصحي والديني والاجتماعي

وأوضحت ماريه نعيم، مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، في بيان، أن الحملات شملت تنفيذ 4 لقاءات بالوحدات المحلية بكل من «قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، قرية المعصرة بمركز ملوي، الوحدة المحلية لمركز مطاي، والوحدة المحلية لمركز بني مزار».

جرى خلال هذه اللقاءات مناقشة قضية المخدرات من المنظور الصحي والديني والاجتماعي، وأهمية تكاتف كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تستهدف المجتمع، بالإضافة إلى التعريف بالمراكز العلاجية الموزعة على مستوى الجمهورية ومنها «مستشفى العزيمة لتأهيل المتعافين بمركز سمالوط»، ومناقشة القانون الخاص بآليات شغل الوظيفة وفصل من يثبت تعاطيه للمخدرات.

تنفيذ مبادرات ميدانية داخل الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية

وأضافت «نعيم» أنه جرى تنفيذ مبادرات ميدانية داخل الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية ومواقف السيارات والأسواق لتوعية المواطنين والشباب بخطورة الإدمان والمخدرات، كما تم توزيع مطبوعات حول قضية الإدمان وتلقي استفسارات المواطنين المختلفة والرد على بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بقضية المخدرات، والتعريف بمجهودات الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات عن طريق توفير العلاج بالمجان وفي سرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.