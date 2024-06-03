عاجل.. إسرائيل تشتعل.. الحرائق تأكل المستوطنات في فلسطين والجولان (فيديو)

اندلعت العديد من الحرائق في مستوطنات إسرائيلية عدة، إذ اندلع حريق هائل في مستوطنة نهاريا الإسرائيلية، مساء أمس، جراء سقوط طائرة دون طيار في المدينة، وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه كان هناك محاولات عدة لاعتراض الطائرة لكن باءت بالفشل، ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

نتائج الطائرات المسيرة من جنوب لبنان...

جانب من إندلاع حريق في نهاريا عقب هجومات حزب الله

رئيس بلدية نهاريا المحتلة يُصرح :

"لا يمكن العيش هكذا وعلينا مناقشة الخروج من قطاع غزة بشكل أحادي " pic.twitter.com/2i8XXjAZGt — سَعْدْالجَزَائِرْ (@AlGERIA_1954) June 2, 2024

الحرائق تصيب نهاريا وعكا

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن نهاريا وعكا اللتان تعدان من المستوطنتات الكبيرات تعرضتا للقصف ما أدى إلى تفاقم الحرائق بها.

حريق مستوطنة كاتسرين

الجولان المحتل

كاتسرين الحرائق تصل محيط المناطق السكنية والعمل على إخمادها نتيجة القصف المستمر من جنوب لبنان .. pic.twitter.com/fszIyP2TDo — ‏جَفر‏‏ا ‏ jafra ‏???? (@JafraPs) June 2, 2024

وتعرضت مستوطنة كاتسرين، التي تعد أكبر مستوطنة في الجولان، لوابل من الصواريخ، أمس، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع فيما عمل 15 طاقم إطفاء لساعات على إخماد الحرائق في كاتسرين، بمساعدة 6 طائرات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

حرائق في كريات شمونة وبيتح وأنيام

كما اندلعت حرائق أخرى في كريات شمونة وبيتح وأنيام وفي منطقة ناحال يهوديا ونحال زواتان، ولم يتم إخماد بعضها حتى الآن. وقال قائد منطقة الشمال تفصار يائير الكيام، إن مكافحة الحرائق في بعض المراكز من المتوقع أن تستمر الليلة أيضا.