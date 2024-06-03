«ضيوف مصر» على شاشة «الوثائقية» قريبًا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي «ضيوف مصر»، وعرضه على شاشة قناة الوثائقية قريبًا.

يوثق الفيلم حياة عدد من الأفراد والعائلات ممَّن يحملون جنسيات متنوعة، عربية وأفريقية وأوروبية، ويقيمون على أرض مصر حاليًا بعد أن اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحروب، والاضطرابات السياسية والأمنية.

تفاصيل الفيلم الوثائقي

يسلط الفيلم الضوء على الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياة هؤلاء الأفراد وأسرهم، وكيف جرى استيعابهم في المجتمع المصري؛ ضيوفًا مرحبًا بهم، يحظون بكل الخدمات، ولا ينظر إليهم على كونهم لاجئين أو مهاجرين.

ويرصد الفيلم كذلك تفاصيل الرحلة التي قطعوها من بلادهم إلى مصر، واندماجهم في المجتمع المصري، والنجاحات التي استطاعوا تحقيقها في مجالات مختلفة.