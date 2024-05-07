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«الأوقاف»: إطلاق مسابقة الأفلام الوثائقية في مجالي الدعوة والمقارئ

كتب:

رؤى ممدوح
03:27 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إطلاق مسابقة الأفلام الوثائقية في مجالي الدعوة والمقارئ القرآنية للأئمة والواعظات والمعنيين بالشأن الديني.

تشجيع المتخصصين والمعنيين

جاء ذلك في إطار تشجيع المتخصصين والمعنيين بالشأن الديني على إنشاء وتصميم الأفلام الوثائقية للبرامج الدعوية والقرآنية، تطلق وزارة الأوقاف مسابقة الأفلام الوثائقية في مجالي الدعوة والمقارئ القرآنية للأئمة والواعظات والمعنيين بالشأن الديني.

وحول التفاصيل فقد أعلنت وزارة الأوقاف أن مدة الفيلم الواحد ستكون من ثلاث دقائق إلى عشر دقائق كحد أقصى، مع جوائز مالية وشهادات تقدير لجميع الأفلام المقبولة للنشر، ولفتت إلى أنّه على الراغبين في المشاركة تسجيل رغباتهم عبر الرابط هنـا، على أن تُقدم الأعمال خلال شهر من تاريخه.

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