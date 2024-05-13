«المتحدة» تطلق مسابقة للتشجيع على القراءة وتنمية ثقافة مشاهدة الأفلام الوثائقية

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق مسابقة أسبوعية على الصفحة الرسمية لقناة «الوثائقية»، بدءًا من يوم الاثنين؛ بهدف تنمية ثقافة مشاهدة الأفلام الوثائقية، والتشجيع على القراءة والمعرفة لدى متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الأجيال.

مسابقة الوثائقية

وأوضح قطاع الإنتاج الوثائقي، أن المسابقة تقوم على طرح عددٍ من الأسئلة عن أحد الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر الصفحة الرسمية لقناة «الوثائقية»، على أن يترك المتابعون إجاباتهم عن الأسئلة في تعليقاتهم على منشور المسابقة، وتُجرى قرعة بين أسماء أصحاب الإجابات الصحيحة؛ لاختيار فائز واحد من بينهم كل أسبوع.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز عبر الصفحة الرسمية، ثم يُسلَّم جائزة المسابقة؛ وهي مجموعة من الكتب القيّمة في مجالات معرفية متنوعة.