«الجيل»: مصر وضعت خطوطها الحمراء ووقفت بالمرصاد ضد تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أهمية استقبال الرئيس السيسي لزعيم الأقلية الجمهورية، بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور «ليندسي جراهام»، في قصر الاتحادية، في ظل ما تشهده الأوضاع في غزة، خاصة بعد موافقة مصر على التماس الإدارة الإمريكية لإنفاذ المساعدات إلى القطاع مؤقتًا عبر معبر كرم أبوسالم، عقب رفض مصر القاطع للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لدخول المساعدات عبر رفح خلال سيطرته عليه.

وأوضح «هجرس» في بيان، اليوم السبت، أن اللقاء شهد إشادة مهمة ومميزة من السيناتور «ليندسي جراهام» بالدور المصري والحيوي في المنطقة، خاصة في حرب غزة، إذ وضعت مصر خطوطها الحمراء ووقفت بالمرصاد ضد أي تهديد يواجه تصفية القضية.

إشادة زعيم الأقلية الجمهورية بدور القاهرة

وثمن إشادة زعيم الأقلية الجمهورية بدور القاهرة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليمياً وعالمياً أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، والأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

خطورة استمرار العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

وثمن عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن الرئيس حرص على التأكيد على ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة.

ولفت إلى أن ما فعله الرئيس السيسي حيال الأزمة الراهنة في غزة هو تتويج للجهود المصرية المبذولة لتهدئة الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبداية لانفراجة حقيقية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بهدف خفض التصعيد المستمر بين الجانبين، ووقف كافة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف الاجتياح العسكري للقطاع، تمهيداً للتوصل إلى هدنات وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمعتقلين.