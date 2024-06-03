أخصائية نفسية: الأسرة والمدرسة يشاركان الطالب في نتيجة الامتحانات

قالت نجوى رجب، أخصائي الصحة النفسية وتعديل السلوك، إنّ الأمهات يجب أن يتحكمن في أعصابهن في التعامل مع الأطفال التلاميذ والطلاب لعدم نقل التوتر لهم خاصة في فترة الامتحانات، وقد يتشتت الطالب وتتأثر نتيجته وقدرته على التفوق الدراسي.

وأضافت أخصائي الصحة النفسية وتعديل السلوك في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع على «TeN»، أنّ نتيجة الطالب لا يتحملها بمفرده، لكن الأسرة والمدرسة تتحملها، فالأسرة عليها دور والمدرسة أيضا.

وتابعت أخصائي الصحة النفسية وتعديل السلوك، أنّ دور الأم يتمثل في تهيئة الأجواء للأطفال، وعدم توجيه عقاب قاسٍ حال حصولهم على درجات سيئة أو غير مرغوبة، لأن الأب والأم هما أمان الطفل، وعليهما أن يقدما النصيحة دون عنف أو ضرب أو تهديد كي لا تتأثر نفسية الطفل.