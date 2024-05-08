نور أسامة بعد اختياره عضوا بالطفولة والأمومة: الصحة النفسية للطفل أولويتي

قال الدكتور نور أسامة، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة والاستشاري النفسي وتعديل السلوك، إن قرار تعيينه في المجلس الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي أسعده بشدة، ويرى أنه تتويج لخبرته الكبيرة التي تمتد لـ14 سنة في مجال الصحة النفسية والسلوكيات للأطفال.

التشبيك بين الجهات المختلفة لتطوير الصحة النفسية للطفل

وأوضح عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة لـ«الوطن»، أنه سوف يستغل خبراته الكبيرة التي اكتسبها على مدار 14 عام في مجال الطفولة والأمومة من أجل دعم هذا الملف بالدولة على نطاق أوسع وبشكل موثق أكثر، قائلا: «الآن لدي الفرصة لاستعمال آليات أكبر وموثقة أكثر لتفعيل العديد من الأنشطة والفاعليات التي من شأنها أن تعود بالنفع على الطفل وولي الأمر».

وأضاف أنه ينوي العمل على ملف الصحة النفسية للطفل، من خلال استغلال خبرته ووجوده ضمن أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، في عمل حصر شامل لأنواع المشكلات المختلفة التي تواجه الطفل منذ الولادة وحتى مرحلة التعليم الجامعي، والتشبيك مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالتعامل مع المواطن في تلك المرحلة، على رأسها وزارة التعليم العالم ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة الصحة، وكذا المنظمات الدولية والأجنبية المصرح بها، من أجل خلق قاعدة توعوية بالمشكلات النفسية والسلوكية المختلفة التي من الممكن أن تواجه الطفل في هذه المرحلة العمرية، وطرق العلاج للخروج بمشاريع قومية خاصة بتعديل السلوك وتساهم في تطوير الصحة النفسية للأجيال القادمة أيضا.

حملة توعوية تستهدف أولياء الأمور

وقال إن أولى الخطوات التي سوف يتخذها في هذا الملف على العمل على نشر الوعي بالصحة النفسية للطفل بين أولياء الأمور، لأن أي مشكلات أو اضطرابات نفسية أو سلوكية يعاني منها الطفل تكون ناتجة من أولياء الأمور، وتابع: أسعى إلى أن أستغل وجودي مع القومي للطفولة والأمومة في عمل حملة توعوية ضخمة حول الصحة النفسية للطفل والطريقة السليمة للتعامل معه، تشمل منصات التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام، إلى جانب السعي لتوصيل الفكرة باستعمال طرق ووسائل غير تقليدية لتكون نسبة تقبلها من قبل الأهالي أكبر.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، وافق خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على الأسماء المرشحة لتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، إذ اعتمد اختيار سحر السنباطي رئيسًا للمجلس، وكان الدكتور نور أسامة أحد الأسماء التي تم أختيارها عضوا للمجلس.