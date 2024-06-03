القاهرة الإخبارية: وزير إسرائيلي يبحث استمرار حكومة الطوارئ بعد إطلاق سراح المحتجزين

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن وزير المالية سموتريتش، ناقش مع حاخامات حزبه، استمرار المشاركة في حكومة الطوارئ إذا تمّ التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

وأوضح أنَّه لا ينوي السماح بصفقة تبادل، وسيواصل إجراء المشاورات بشأن السيناريوهات المختلف، إذا تمّ التوصل إلى اتفاق حول مقترح بايدن، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت وسائل الإعلام نقلًا عن مسؤول سياسي، أنَّ الجيش الإسرائيلي يدعم المخطط الذي قدمه بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.