تفاصيل إطلاق مبادرات للتوعية بخطورة المخدرات في الأندية الرياضية

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن تفاصيل إطلاق الصندوق للمبادرات التوعوية بخطورة المخدرات في الأندية الرياضية.

التوعوية داخل الأندية الرياضية

وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدي البلد، أن إطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمبادرات التوعوية داخل الأندية الرياضية، يأتي لضرورة رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي

وأوضح «وهبة»، أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية لزوار الأندية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، أيضا توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

وأشار إلى أن الصندوق يقوم بتنفيذ الأنشطة التوعوية في المدارس الإعدادية والثانوية طوال فترة الدراسة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برامج التوعية في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع وعى الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان.