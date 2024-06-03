«الخارجية»: مصر تسعى لتطوير العلاقات مع إسبانيا ورفع مستوى التبادل التجاري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ المشاورات بشأن الحرب على غزة وتداعياتها الكارثية على الشعب الفلسطيني، تطرقت مع الجانب الإسباني إلى العلاقات الثنائية، مثمنًا تطور العلاقات والتنسيق والرغبة في تدعيمها على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الدولة مستمرة في إيجاد فرص مواتية للاستفادة الكاملة من العلاقات برفع مستوى التبادل التجاري، والاستفادة من العلاقات مع الشركات الإسبانية التي لها رصيد ضخم في إطار جهود مصر التنموية على مدى السنوات الماضية.

وأضاف أنّ الدولة المصرية تتطلع إلى تكثيف التنسيق بدعم من الحكومة الإسبانية وتوفير الضمانات للشركات الإسبانية وتشجيعها على استكشاف الفرص المتاحة حتى تكون هناك مصالح مشتركة ينعم بها البلدين.