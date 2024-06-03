«خلال أيام».. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

يترقب أولياء الأمور وطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 الترم الثاني، وذلك بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي منتصف الشهر الماضي.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالغربية كانت منتصف الشهر الماضي، حيث انطلقت يوم السبت 18 مايو واستمرت حتى 23 من الشهر نفسه، وأدى الطلاب والطالبات والبالغ عددهم 88682 طالبا، إضافة إلى 3588 طالبا في الشهادة الإعدادية المهنية، الامتحانات وسط استعدادات مكثفة وتوفير المناخ المناسب.

تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية

وأشار «حسن» إلى أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتقدير الدرجات بدأت العمل فيها بشكل مباشر الاسبوع التالي من انتهاء الامتحانات وذلك بهدف إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 الترم الثاني، وهناك تعليمات مشددة بضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

وعن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 الترم الثاني، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية هذا الأسبوع، وذلك فور انتهاء أعمال رصد وتقدير الدرجات وانتهاء كافة أعمال تصحيح الأوراق، واعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.