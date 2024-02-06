تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2024.. اعرف الأماكن والمواعيد 

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن تظلمات الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024 ستبدأ بعد غد الخميس، الموافق 8 من فبراير الحالي، وتستمر لمدة 15 يوماً.

تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول

وأكد وكيل الوزارة، أن مراكز تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية تم توزيعها على المقار الـ10 بكل ادارة تعليمية، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور والعاملين، وتحقيق سرعة الإنجاز، ومنعا للتزاحم.

وأشار أن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 سيكون يوميا من التاسعة صباحا وتستمر حتى الواحدة ظهرا، عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، بالمقار التالية:

إدارة شرق طنطا، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية

إدارة غرب طنطا، بمدرسة طنطا الحديثة بنات

إدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الإعدادية

إدارة غرب المحلة بمدرسة مدرسة أبو عبيده بن الجراح التجارية «مقر شئون الطلبة».

تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول

إدارة بسيون بمسرح الإدارة التعليمية

إدارة قطور بديوان الإدارة إدارة السنطة بمدرسة السنطة الإعدادية بنات

إدارة زفتى بمدرسة الشهيد أبو الخير ع بنين

إدارة سمنود بمدرسة القاضي بكار الابتدائية إدارة كفر الزيات بمدرسة كفر الزيات الابتدائية.