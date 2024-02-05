رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالغربية.. ظهرت الآن

يتطلع الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية لمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الترم الأول، بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وإعلانها مساء اليوم.

واعتمد محافظ الغربية، اليوم الاثنين، نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.63%، بعد أن انتهت لجنة النظام والمراقبة من عمليات الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعات النهائية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول

ويستعرض التقرير التالي، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الترم الأول، من خلال الضغط هـنـا، أو هـنـا، ولمعرفة النتيجة يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط

- كتابة الاسم

- كتابة رقم الجلوس

- الحصول على النتيجة

امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول

وأكدت مديرية التربية التعليم بالغربية، في بيان، أنه تم إرسال نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الغربية إلى المدارس في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، ويمكن للطلاب الحصول عليها غدا من المدرسة المقيد بها.