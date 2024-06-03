وزير الخارجية: قضية غزة أتت بأضرار إنسانية بالغة و«تؤرقنا جميعا»

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن قضية غزة أتت بأضرار إنسانية بالغة، من حيث عدم الامتثال لقواعد القانون الدولي، وهي قضية تورقنا جميعا، منوها بضرورة الاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية، والحفاظ على منظومة العمل الدولي، متعدد الأطراف وآلياته، حتى يستطيع الجميع التعامل في إطار مؤسسات وآليات تحمي مصالح الجميع.

وأضاف وزير الخارجية خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني، «ضرورة الاحترام التام لقرارات محكمة العدل الدولية.. والخروج عن ذلك، وعدم الامتثال للقواعد الأخلاقية المرتبطة والتي وضعت تحت ضغط شديد يعرضنا جميعا لمخاطر الفوضي، وأثمن السياسية الأسبانية التي تدعم هذه المثل».