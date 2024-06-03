عادات ضارة بالأسنان.. اعرف أكثرها تدميرا

الحفاظ على صحة الأسنان من أكثر الأمور التي يحرص عليها جميع الأشخاص، ودائمًا ينصح الأطباء بالاهتمام بها، والابتعاد عن بعض العادات التي تؤدي لتدميرها، سواء على المدى القريب أو البعيد، لذا أجاب مجموعة من الأطباء على سؤال ما هي أكثر عادة تدمر الأسنان؟ عبر موقع التواصل الاجتماعي «X»، وفقًا لموقع wtspee.

يجب تجنب العادات الخاطئة، للحفاظ على صحة الأسنان، سواء للأشخاص البالغين أو الأطفال، وجاءت إجابات الأطباء كالتالي:

عادات يومية تدمر الأسنان

- اتفق عدد من أطباء الأسنان أن عادة أكل الثلج من أكثر الأشياء التي تدمر أسنان المرضى.

- طبيبة أخرى قالت إن: فتح الزجاجات والعلب بالأسنان وأكل الأظافر.

- تفريش الأسنان مباشرةً بعد أكل الحمضيات يؤدي لتدمير الأسنان وحدوث إصفرار، ويجب الانتظار لمدة 60 دقيقة.

- تفريش الأسنان بعد الأكل مباشرةً بشكل علم.

- عادة التدخين إذ يسبب التدخين تسوس الأسنان، ويتسبب برائحة الفم الكريهة واصفرار الأسنان وسرطان الفم.

عادات تدمر أسنان الأطفال

- حذرت طبيبة أسنان أطفال من شرب حليب الشيكولاتة والفرولة لأنهما يتسببان في تسوس بين الأسنان، ويجب التقليل من تناولها.

- طبيب آخر حذر من استخدام فرشاة الأسنان الخشنة بقوة على الأسنان.

- وطبيب أسنان أطفال نصح الأطفال بعدم اللعب بالأقلام بالفم أو عصاة المصاصة أو بالأصابع.