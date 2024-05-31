تحذير من تصرف شائع يسبب انتشار البكتيريا على فرشاة الأسنان

يحرص الجميع على التمتع بأسنان صحية لامعة من خلال تنظيفها بالفرشاة يوميًا، كطقس يومي روتيني للعناية الشخصية، ويوجد تصرف شائع نمارسه يوميًا بعد غسل الأسنان يسبب تراكم البكتيريا والجراثيم دون دراية منا، ما يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، فما هو؟

احذر تغطية فرشاة الأسنان

يعتاد كثيرون على تغطية الفرشاة بغطاء بلاستيكي بعد غسل الأسنان رغبة في الحفاظ على نظافتها وحمايتها من التلوث، وهو الأمر الذي حذرت منه جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA)، مؤكدة أن تلك الأغطية تحمل الجراثيم والبكتيريا داخلها ما يعرض حياة الأشخاص للإصابة بالعدوى وانتقال الفيروسات، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.

وأكدت دراسة أمريكية أجرتها جامعة كوينيبياك، أنّ غطاء فرشاة الأسنان يخلق بيئة لنمو البكتيريا والجراثم، خاصة أن فرشاة الأسنان تكون مبللة بالماء، لذا نصحت نتائج الدراسة بضرورة استعمال فرشتي أسنان واحدة للصباح وأخرى للمساء حتى تأخذ كل واحدة منها الوقت الكافي لتجف، وأنّ توضع في خزانة الأدوية أو أي مكان مغلق لا يسمح بتراكم الجراثيم المنتشرة في الحمام عليها.

تعقيم فرشاة الأسنان

وتؤكد مي أيمن اسشاري أمراض الفم والأسنان خلال حديثها لـ«الوطن»، ضرورة إبقاء فرشاة الأسنان في الهواء الطلق لمنع نمو الميكروبات على سطحها مع الحرص على تعقيمها قبل الاستخدام من خلال نقعها في غسول الفم المضاد للبكتيريا لمدة دقيقتين ثم غسلها.

ونصحت بتغيير الفرشاة بشكل دوري كل 3 أشهر، وعدم وضعها في الحمام أو تغطيتها بالغطاء البلاستيكي تجنبًا لتجمع البكتيريا والجراثيم على سطحها، مع الحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون قبل استخدام فرشاة الأسنان.