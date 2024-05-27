نصائح عليك اتباعها عند شراء الأضحية.. أبرزها عدد الأسنان

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، وفي مثل هذا التوقيت من كل عام، تزدحم أسواق المواشي لشراء الأضحية؛ تمهيدًا لذبحها خلال أيام العيد، وهناك عدة نصائح وخطوات يجب اتباعها لشراء أضحية جيدة، والبعد عن الأضاحي المصابة بالأمراض.

احذر من هذه العلامات

هناك بعض العلامات التي تظهر على الأضحية، وتشير إلى إصابتها بالأمراض وعدم صلاحيتها للذبح، وذكر شريف الشعراوي الطبيب البيطري، خلال حديثه لـ«الوطن»، بعض هذه العلامات:

- ظهور إفرازات على الفم واللسان

- إحمرار العين

- الكحة والنهجان

- تعرج في الأقدام

- ظهور بعض علامات الإصابة بالسل مثل تضخم الكتف والفخدين

نصائح عند شراء الأضحية

من ضمن الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون؛ الذهاب لشراء الأضحية دون الاستعانة بخبير لمعاينة الذبيحة قبل الشراء، لذا يقدم «الشعراوي» عدة نصائح يستطيع أي شخص التأكد من سلامة الأضحية من خلالها وهي كالتالي:

- الابتعاد عن شراء الأضحية ذات أي جروح في جسمها

- يجب أن تكون عيون الأضحية صافية

- لمعان في الجلد

- التأكد من عدم انتفاخ البطن

- التأكد من عدم نحافة الأضحية خاصةً من ناحية الظهر والرقبة

- نظافة الأذن من القرح، وعدم وجود أي حشرات على الجسم

نصائح جهاز حماية المستهلك

وفي وقت سابق أيضًا، قدم جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمقبلين على شراء الأضحية، وكان من ضمنها ضرورة الاهتمام ومعرفة عمر الذبيحة وعلى رأسها الخروف، ويمكن تحديد عمرها كالتالي:

- وجود أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يعني أن عمر الأضحية عامين تقريبا.

- 3 سنوات عند استبدال الأسنان الأمامية بأسنان طويلة.

- 4 سنوات عند استبدال جميع الأسنان الأمامية بأسنان طويلة وحادة.

- وتتسم الأضحية الأكبر التي يزيد عمرها على 4 سنوات بوجود 8 أسنان طويلة.