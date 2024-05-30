الإعلان عن دواء جديد يعمل على نمو الأسنان مرة أخرى

تشكل الأسنان أهمية كبيرة لدى الجميع، وفقدانها يُعد عبئا على الكثير من الأشخاص، والتي تكون ربما بسبب بعض الأمراض أو لكبر السن، وهناك من يلجأ لحلول لإعادة الأسنان مرة أخرى، كالزراعة أو تركيب أطقم الأسنان الطبية، ولكن كشف موقع «new atlas» عن احتمالية الاستغناء عن هذه الطرق، والاعتماد على دواء يعيد نمو الأسنان مرة أخرى.

دواء يعيد نمو الأسنان

صناعة دواء يعيد نمو الأسنان مرة أخرى، ليس بالأمر السهل ويتطلب العديد من التجارب، وبالفعل تم إجراء التجربة على بعض الحيوانات، وتبين نجاحها دون ملاحظة ظهور أي آثار جانبية على هذه الحيوانات، وفقًا لما جاء في موقع «new atlas».

تجربة على الإنسان

يجري مجموعة من أطباء الأسنان وجراحة الفم، هذه التجربة على الإنسان بحلول عام 2025، فمن المفترض إجراؤها على 30 شخصا تتراوح أعمارهم بين الـ30 و64 عاما، وتُعد هذه هي المرحلة الأولى من التجربة، سيتم إجراء المرحلة الثانية على مجموعة من الأطفال، تتراوح أعمارهم بين الـ 2 والـ7 سنوات، الذين يعانون من نقص الأسنان الخلقي، ومن المتوقع نجاح التجربة بنسب عالية، بعد نجاحها على بعض الحيوانات.

من الممكن طرح الدواء 2030

وجود دواء لنمو الأسنان، يعد خطوة إيجابية في مجال طب وجراحة الأسنان، وأوضح مجدي داوود، استشاري زراعة وتجميل الأسنان، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن هذه الخطوة من الوارد نجاحها، لكنها تحتاج إلى سنوات من البحث والتجارب، لضمان عدم ظهور أي آثار جانبية، من المحتمل حدوثها، وإذا ظهرت أي آثار جانبية على مريض، يجب معرفة نوعها وتحديد طرق التعامل معها، وبحسبما نشر في موقع «new atlas»، فمن الممكن طرح هذا الدواء في عام 2030، بعد الانتهاء من جميع التجارب.