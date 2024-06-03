دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»

يعتاد الكثيرون من الأبناء الذين فقدوا والدتهم على الإكثار من ترديد الدعاء لها في أيام عيد الأضحى المبارك، أملًا في أن يسكنها الله فسيح جناته وينير قبرها، لذلك يبحث منهم عن دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى، لكن قد لا يعلم بعضهم صيغة للدعاء، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى

لا توجد صيغة ثابتة يمكن قولها دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى، إلا أنه يمكن للشخص ترديد ما يحب من الدعاء بالصيغة التي تناسبه ويسترح لها، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مستشهدًا بقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

صيغة دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى

ويردد البعض في دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى التالي:

اللهم إنا نسألأك بجودك ورحمتك وكرمك أن تستقبل أمنا الغالية بما تستقبل به الصالحين والأولياء واجعلها من المطهرين وأنزلها يا ربنا في منزل سيد المرسلين وأجعلها يا ربنا فى رفقته وأجعل قبرها مهبط للأسرار وأنظر لها بنظر الكرم يا غفار.

اللهم ارحم فقيدة قلبي وانس وحشتها واجمعني بها في جنتك ، اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها.

اللهم أنزل أمي منزلاً مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهم ارحم أمي، واجعل ذكراها معمورة بخير، واجعلها من المستبشرين بجنات النعيم.

اللهم ارحم من تساوت عندهم الأوقات لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يُضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقهم بفيض من جنتك.

اللهم ارحم امي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه هي وجميع موتى المسلمين.

تعرف على دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى

ويقول البعض في دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى الصيغ التالية:

اللهم اكف والدتي عذاب القبر، وجافِ الأرض عن جنبيها، اللهم ارحم أمي واجعلها من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، ﺍﻟﻠﻬﻢ اكتب أمي ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﺍلأﺧﻴﺎﺭ، ﻭﺍلأﺑﺮﺍﺭ، ﺍﻟﻠﻬﻢ اﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﺟﺎﺯﻫﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ، اللهم اجعل أمي في جنة الخلد التي وُعد المتقون كانت جزاءً ومصيرًا لهم ما يشاؤون وكان على ربك وعدًا مسؤولاً.

اللهم ارحم أمي فهي أغلى مافقدت وأسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها.

اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

اللهم انزل نورًا من نورك عليها، اللهم أنر قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ،اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها.

اللهم أبدلها دار خير من دارها واهلا خير من اهلها وذرية خير من ذريتها.

ربي عطّر قبر أمي برائحة الجنه.

اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وأنتقلت إلى جوارك الله اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا.