هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى

حلاقة الشعر للمضحى قبل عيد الأضحى، من الأمور التي قد تسبب الشك عند المسلم اذا وقع في الأمر، فالبعض لا يعرف الوقت الصحيح الذي ينتهي عنده تقليم الأظافر وحلاقة الشعر، وهي من الأسئلة التي ترد إلى دار الإفتاء المصرية، خاصة مع نهاية شهر ذو القعدة وبداية ذو الحجة.

هل يجوز حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا مفاده «هل يجوز حلاقة الشعر قبل عيد الاضحى؟»، مستندة في ردها إلى الأحاديث الصحيحة التي تنص على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

وعن آخر موعد لحلاقة الشعر قبل عيد الأضحى، أوضحت الإفتاء أنّه يسن للمضحي أو من يعلم أنّ غيره يضحي عنه عدم قص أو حلق شعر الرأس والبدن أو تقليم الأظافر منذ ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة، وحتى الانتهاء من ذبح الأضحية.

آخر موعد لتقليم أظافر المضحي

وتابعت الإفتاء أنّه استنادا إلى الأحاديث الصحيحة المذكورة، فإنّ الهدف من عدم قص أو حلق شعر الرأس والبدن أو تقليم الأظافر حتى إتمام الأضحية، حرص من الإسلام على إظهار النعمة والحرمة في هذه الأيام العظيمة.

متى يجوز حلاقة الشعر؟

وفق ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ».

وشددت الإفتاء على أنّه يجوز للمضحي إزالة الشعر وتقليم الأظافر بعد الانتهاء من ذبح الأضحية، حيث يكره له إزالة شعره أو تقليم أظافره، ولا يَحْرُم.

وعَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره» أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية أخرى «فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

قص الشعر وتقليم الأظافر قبل الأضحية

ويفضل على المسلم عدم قص أو حلق شعر الرأس والبدن أو تقليم الأظافر، حتى إتمام الأضحية، ولكن يبقى سؤال شائع في هذا السياق وهو «ماذا إذا قص المسلم شعره أو قلم أظافره قبل الانتهاء من الأضحية؟».

وأوضحت الإفتاء أنّ من أراد أن يضحي يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثما، إنما تاركا للفضيلة فحسب، وذلك بداية من ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأُضْحِيَّة.