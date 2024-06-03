لحوم بتخفيضات تصل إلى 40%.. بشرى للمواطنين قبل عيد الأضحى

أكد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، انخفاض أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية عن الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، لافتا إلى أنّ سعر كيلو اللحم السوداني 185 جنيها والبلدي 335 جنيها، والضأن المستورد 335 جنيها، والضأن البلدي بسعر 360 جنيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنّ اللحوم آمنة تمامًا ومتوفرة بكميات كبيرة، فهناك في حدود 10 آلاف رأس في محجر توشكى، و5 آلاف رأس في محجر سفاجا، و7 آلاف و500 رأس على حدود السودان، لافتا إلى أنّه خلال ساعات ستصل مركب أخرى محملة بـ5 آلاف رأس إلى سفاجا.

وتابع: «عندنا في حدود 25 إلى 30 ألف رأس، واحنا امبارح ضخينا 60 طن لحوم واليوم 75 طن، وقبل عيد الأضحى إلى 150 طن لحوم بين السوداني والبلدي».

ولفت إلى أنّ هناك لجانا تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ والمحاجر داخل مصر للكشف على الأبقار، وهناك لجان من الطب البيطري، ولإعادة الكشف مرة أخرى على اللحوم قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض.