بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف 

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق في الشهادة الإعدادية، عقب اعتماده للنتيجة اليوم، بنسبة بنجاح 76.28% لطلبة النظامي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف 2024

وتُتيح «الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بالاسم ورقم الجلوس، إذ يمكن الاستعلام على النتيجة من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

واعتمد محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 76.28% لطلبة النظامي، إذ تقدم للامتحان 56 ألفًا و765 طالبًا وطالبة، حضر منهم 49 ألفًا و138 طالبًا وطالبة، نجح منهم 37 ألفًا و482 طالبًا وطالبة.

من جهت، قال هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إّن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 85.81%، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 84.49%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 77.14%، و في المركز الرابع اهناسيا بنسبة نجاح 71.91%، تلتها إدارة تعليم الفشن بنسبة 69.56%، فإدارة الواسطى بنسبة 68.7%، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 63.76%.