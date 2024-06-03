معلومات عن الملياردير روبرت مردوخ بعد زواجه للمرة الخامسة في عمر الـ93

على الرغم من تخطيه عمر الـ90 عامًا، إلا أنّ الملياردير روبرت مردوخ قرر أن يتزوج للمرة الخامسة من عالمة الأحياء البحرية المتقاعدة إيلينا جوكوفا التي تبلغ من العمر 67 عامًا، في حفل أقيم في مزرعته بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكان قد تعرف عليها لأول مرة عام 2019، من خلال لقاء عائلي نظمته زوجته الثالثة ويندي دينغ.

معلومات عن الملياردير روبرت مردوخ

وقطب الإعلام الملياردير روبرت مردوخ ولد عام 1931، وسط عائلة عريقة في مجال الإعلام، فقد كان والده، كيث، صحفيًا مرموقًا اكتسب شهرة واسعة لتغطيته المميزة للمذابح التي حدثت خلال الحرب العالمية الأولى، وسعى إلى ترك بصمة دائمة في عالم الإعلام من خلال تأسيسه لأولى سلاسل الأخبار الوطنية في البلاد بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وبعد رحيل والد روبرت مردوخ عام 1952، ترك وراءه إرثًا إعلاميًا عريقًا، لكن في ذلك الوقت، لم يكن ابنه روبرت الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا حينها، قد بدأ مسيرته لبناء إمبراطوريته الإعلامية الخاصة، فعلى الرغم من امتلاكه لصحيفتين؛ إلا أنّ إحدى هاتين الصحيفتين كانت تُعاني من الديون، وواجه روبرت تحديًا كبيرًا في بداية مسيرته، حيث كان عليه النهوض بإرث والده وحماية الصحيفة من الانهيار.

وبدأ روبرت في وضع حجر الأساس لبناء إمبراطوريته الإعلامية من خلال شراء صحيفتين محليتين، وسعى إلى تأسيس صحيفة وطنية تُحدث ثورةً في عالم الإعلام وأطلق عليها اسم «ذا أستراليان» التي أصبحت أول صحيفة وطنية في البلاد، وحققت هذه الصحيفة نجاحًا هائلاً، ممّا منح روبرت نفوذًا كبيرًا سمح له بالتعامل مع الحكومات والتأثير على سياساتها، والدفاع عن حرية الصحافة ومطالبة الحكومات بتخفيف القيود التنظيمية على الإعلام.

وفي غضون سنوات قليلة، نجح روبرت في السيطرة على ثلثي سوق الصحف الوطنية في أستراليا، ممّا جعله لاعبًا رئيسيًا في مجال الإعلام، ونجح في الاستحواذ على صحف مرموقة في بلدان أخرى، ففي بريطانيا، نجح روبرت في الاستحواذ على صحيفتين عريقتين هما «ذا صن» و«ذا نيوز أو ذا ورلد»، ممّا عزّز مكانته كقطب إعلامي عالمي، لكنّ مسيرة روبرت لم تكن خالية من التحديات، فقد واجه ضغوطًا رسمية بعد رفض استحواذه على صحيفة «التايمز» العريقة.

الدخول إلى مجال التليفزيون

وسعى روبرت مردوخ إلى الدخول لمجال التليفزيون، لكنّه خسر مناقصة الحصول على رخصة البث عبر الأقمار الصناعية الوحيدة التي كانت تمنحها الحكومة البريطانية، إلا أنّه أنشأ قناة تلفزيونية تُدعى «سكاي» وبثّ برامجها من لوكسمبورغ، مستغلًا ثغرة قانونية في القانون البريطاني.

وفي الثمانينيات، اتبع «مردوخ» استراتيجية ذكية لتحقيق هدفه، فقد سعى للحصول على الجنسية الأمريكية، ممّا منحه الحق في شراء محطات تلفزيونية في الولايات المتحدة، وفي منتصف التسعينيات، توجّ مردوخ إنجازاته في الولايات المتحدة بتأسيس قناة «فوكس نيوز» التي أصبحت واحدة من أكثر القنوات التلفزيونية شهرةً وتأثيرًا في البلاد.

ولدى روبرت مردوخ أربعة أبناء؛ ابنته برودينس وتعيش بين سيدني ولندن وتحافظ على مسافة من أعمال العائلة، وإليزابيث ولوكلان وجيمس الذين يعملون في الإمبراطورية الإعلامية، إذ تمتلك إمبراطورية مردوخ أكثر من 800 شركة في أكثر من 50 دولة، وتقدر أصولها بالمليارات.