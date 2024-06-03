عمره 93 سنة.. الإعلامي الملياردير روبرت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة

دخل قطب الإعلام الثري روبرت مردوخ، صاحب الـ93 عامًا، وهو أمريكي وأسترالي الأصل، عش الزوجية للمرة الخامسة في حياته، بعد زفافه من عالمة الأحياء الجزيئية الروسية إيلينا جوكوفا، البالغة من العمر 67 عامًا، في حفل أقيم في مزرعة الكروم الخاصة به في بيل إير بولاية كاليفورنيا قبل عدة أيام.

زواج قطب الإعلام الثري روبرت مردوخ

وأعلنت صحيفة «نيويورك بوست» وشبكة «فوكس نيوز» التابعتان لمؤسسة مردوخ الإعلامية «نيوز كورب» خبر الزفاف، ونشرتا صورًا للعروسين، ما أثار حالة مثيرة وسط متابعي الصحيفتين، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ هنأ البعض العروسين متمنيًا لهما السعادة، في حين تبنى البعض الآخر موقف السخرية من زواجهما في هذا السن.

كان «مردوخ»، المولود في أستراليا عام 1930، قد بدأ مسيرته المهنية بشراء صحيفتين محليتين قبل أن ينتقل لبناء إمبراطورية إعلامية ضخمة تمتد عبر القارات، وخلال مسيرته المهنية، أسس مردوخ صحيفة «ذا أستراليان» الوطنية، وورث صحيفة من والده في أستراليا، وامتلك صحفًا بارزة مثل «ذا تايمز أوف لندن» و«وول ستريت جورنال».

دخول «مردوخ» مجال التلفزيون

كما دخل «مردوخ» مجال التلفزيون بشراء محطات تلفزيونية وتأسيس قناة «فوكس نيوز» عام 1996، وتُقدر ثروته بمليارات الدولارات، وتضم إمبراطوريته الإعلامية أكثر من 800 شركة في أكثر من 50 دولة، حسب ما ورد على قناة «العربية».

زواج للمرة الخامسة في عمر الـ93 عاما

جدير بالذكر أن زواج الإعلام الثري روبرت مردوخ من عالمة الأحياء الجزيئية الروسية إيلينا جوكوفا يعد الزواج الخامس في حياته؛ إذ تزوج سابقًا من مضيفة طيران، وصحفية، ومرتين من عارضة الأزياء جيري هول.