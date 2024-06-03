تصغره بـ26 عاما.. 7 معلومات عن زوجة الملياردير روبرت مردوخ الخامسة

مكياج نود هادئ وفستان أبيض بسيط؛ هكذا بدت الستينية إيلينا جوكوفا زوجة رجل الإعلام الأميركي روبرت مردوخ الخامسة، إذ فاجئ الثنائي، العالم بحفل زفافهما في الساعات الماضية، لتتجه الأضواء نحوهما ويتساءل الناس عن من هي العروس التي خطفت قلب الملياردير الأمريكي؟

7 معلومات عن زوجة الملياردير روبرت مردوخ

بعد تصدر حفل زفاف الملياردير الأمريكي روبرت مردوخ، مواقع التواصل وانتشار صور العروس بملامحها الهادئة، نستعرض أبرز المعلومات عنها كالتالي وفق موقع«thedailybeast» البريطاني:

زوجة روبرت مردوخ اسمها إيلينا جوكوفا، روسية الأصل.

عالمة أحياء متقاعدة.

تبلغ من العمر 67 عامًا.

متخصصة في أبحاث مرض السكري، ولها مساهماتها في هذا المجال في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

انتقلت من موسكو، إلى الولايات المتحدة في عام 1991، خلال السنوات الأخيرة للاتحاد السوفيتي.

ارتبطت بالملياردير الأمريكي روبرت مردوخ في أبريل الماضي، بعد فسخ خطبته من المذيعة الإذاعية آن ليزلي سميث، 67 عامًا.

زوجها السابق ألكسندر جوكوف، ملياردير مستثمر في مجال الطاقة ويعيش في لندن.

حفل زفاف مقتصر على الأصدقاء

التقى الملياردير الأمريكي روبرت مردوخ، بعروسه إيلينا جوكوفا صدفة في تجمع عائلي، وبعد شهور قليلة من ارتباطهما، أقام حفل الزفاف في سن الـ93 داخل مزرعة «مردوخ موراجا» في كاليفورنيا، وسط مجموعة صغيرة من الأقارب، بحسب صحيفة «تابلويد» البريطانية.

«مردوخ» أب لديه 6 أبناء من زوجته الأولى باتريشيا بوكر مضيفة جوية في الخطوط الأسترالية طلقها في أواخر الستينيات، ثم الزوجة الثانية آنا تورف، مراسلة إحدى الصحف، التي بقى معها لأكثر من 30 عامًا وانتهى الزواح عام 1999، والثالثة ويندي دينغ التي تزوجها في أواخر التسعينات وطلقها عام 2013، والرابعة عارضة الأزياء جيري هول وطلقها بعد 6 سنوات من الزواج.

وسلم «مردوخ» مفاتيح إمبراطوريته الإعلامية العالمية التي تضم صحيفة «وول ستريت جورنال»، وفوكس نيوز، وغيرها من وسائل الإعلام التي تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار لابنه لاتشلان، نوفمبر الماضي.