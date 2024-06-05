البحوث الفلكية: استطلاع هلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد عيد الأضحى غدا

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع اللجان الشرعية في دار الإفتاء المصرية، غدا الخميس، هلال شهر ذو الحجة 1445 هجرياً، من خلال بعض المراصد المخصصة لذلك والمعتمدة رؤيتها مثل مراصد القطامية وحلايب وشلاتين والصحراء الغربية.

هلال شهر ذو الحجة 1445

وأكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن هلال شهر ذو الحجـة 1445 هجرياً، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة 2:39 ظهرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة غدا الخميس الموافق 29 من ذي القعدة 1445هــ الموافق 6/6/2024م.

وأكد «رابح» أنه وفقا للحسابات الفلكية فإن تكون غرة شهر ذو الحجـة 1445هـ فلكياً وذلك يوم الجمعة الموافق 7/6/2024م، على أن تكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكياً يوم السبت 15/6/2024م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكياً يوم الأحد 16/6/2024م.